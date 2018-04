Роман «Resolut1on» Фоминок стал игроком VGJ.Storm

В ростере коллектива он заменит Ензо «Timado» Гианоли.

Announcement: VGJ.Storm is making a change to our current roster. Read here: https://t.co/aIGOoOn5lS pic.twitter.com/z847Gz9T8t

— Team VGJ (@Team_VGJ) 12 апреля 2018 г.

Последней командой Resolut1on была OG. На мейджоре DAC 2018 Фоминок выступал за Effect.

Состав VGJ.Storm:

Явар «YawaR» Хассан Цзинцзюнь «Sneyking» У Ариф «MSS» Анвар Авери «SVG» Сильверман Роман «Resolut1on» Фоминок