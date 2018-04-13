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Fox соберет команду с HS, innocent и loWel
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Fox соберет команду с HS, innocent и loWel 

CyberSport.ru 3 часа назад
Португальский снайпер Рикардo fox Пачеку соберет новый состав, в который войдут Кевин HS Тарн, Кристиан loWel Гарсия и Павел innocent Мосек, сообщают источники HLTV.og и Flickshot.fr. Кто станет пятым игроком команды, пока не решено.
Fox, HS и loWel являются свободными агентами в отличие от innocent, который выступает за Sprout. Организация в твиттере опровергла информацию о возможном уходе игрока.
Regarding the recent news: @innocentcs is part of Sprout and is under contract with us. He is representing our organization and is part of our current line-up. — Sprout (@sproutGG) April 12, 2018
Насчет последних новостей: innocent — по-прежнему часть Sprout и имеет действующий контракт. Он представляет нашу организацию и является частью действующего состава
Fox не выступал на профессиональной сцене с 12 марта 2018 года. Тогда он покинул состав Team Kinguin вместе с соотечественником Кристофером MUTiRiS Фернандесом. LoWel уже играл с Пачеку в одной команде — около трех месяцев они были в Team Dignitas. В марте он участвовал в WESG 2017 CS:GO с коллективом Wololos. HS последний раз выступал за OpTic Gaming, но с 16 февраля стал свободным агентом.
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