«Вега» борется с Fnatic за выход в плей-офф киевского «майнора»

Российская Vega Squadron переиграла бразильскую SG e-Sports в первом туре StarLadder ImbaTV Invitational. «Акулы» уступили в первой карте, на победили в последующих двух. В матче за выход в плей-офф «Вега» поборется с Fnatic — обидчика украинской Natus Vincere в первом туре.

Всего в соревновании категории Minor, которое проходит в Киеве, принимают участие восемь команд, разделенных на две группы. В плей-офф попадут по два лучших коллектива из каждого квартета. Призовой фонд StarLadder ImbaTV Invitational Season 5 составляет 300 тысяч долларов.

Киев (Украина)

StarLadder ImbaTV Invitational Season 5 Групповой этап

1-й тур Группа B Natus Vincere — Fnatic — 1:2 THIS IS ARENA WE WANT TO HEAR! GG's to @SGe_sports! We'll face @FNATIC after the short break — winner goes to play-offs. pic.twitter.com/EBtdAsbfLe

— Vega Squadron (@VegaSquadron) 13 апреля 2018 г.