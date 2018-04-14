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Blizzard объявила день Twitch в Overwatch League
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Blizzard объявила день Twitch в Overwatch League 

Чемпионат.com 2 часа назад
14 апреля в Overwatch League пройдёт день Twitch. Информация об этом появилась на ресурсе The Esports Observer.
Зрители онлайн-трансляции получат в два раза больше жетонов за просмотр, а посетители Blizzard Arena смогут получить подарки и поучаствовать в дополнительных автограф-сессиях.
5 апреля компания Blizzard анонсировала выход пропуска All-Access для зрителей Overwatch League на Twitch.tv. За 30 долларов зрители смогут воспользоваться дополнительными трансляциями с другими ракурсами, трансляциями «из глаз» игроков и обновляемой в реальном времени статистикой.
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