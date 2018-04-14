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В Overwatch League пройдёт день Twitch
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В Overwatch League пройдёт день Twitch 

CyberSport.ru 3 часа назад
14 апреля в Overwatch League устроят день Twitch. Зрителям в Blizzard Arena предложат подарки от платформы и дополнительные автограф-сессии, а на стримах выдадут в два раза больше жетонов за просмотр.
Во время субботней трансляции Twitch и Blizzard расскажут, чем дополнят All-Access Pass. На момент публикации абонемент за $30 даёт несколько уникальных предметов, открывает доступ к закулисному контенту и предлагает расширенную статистику. В новости на сайте OWL утверждалось, что владельцы All-Access Pass будут видеть макеты карт с информацией в реальном времени, но этой функции не обнаружилось — и Blizzard отредактировала материал после начала продаж.
Организаторы Overwatch League договорились с Twitch о трансляциях за день до начала первого сезона. Источники SportsBusiness Daily сообщили, что соглашение на два года принесёт Blizzard не менее $90 млн
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