В Overwatch League пройдёт день Twitch

14 апреля в Overwatch League устроят день Twitch. Зрителям в Blizzard Arena предложат подарки от платформы и дополнительные автограф-сессии, а на стримах выдадут в два раза больше жетонов за просмотр.

Во время субботней трансляции Twitch и Blizzard расскажут, чем дополнят All-Access Pass. На момент публикации абонемент за $30 даёт несколько уникальных предметов, открывает доступ к закулисному контенту и предлагает расширенную статистику. В новости на сайте OWL утверждалось, что владельцы All-Access Pass будут видеть макеты карт с информацией в реальном времени, но этой функции не обнаружилось — и Blizzard отредактировала материал после начала продаж.

Организаторы Overwatch League договорились с Twitch о трансляциях за день до начала первого сезона. Источники SportsBusiness Daily сообщили, что соглашение на два года принесёт Blizzard не менее $90 млн