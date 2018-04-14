PaiN Gaming попрощалась с мидером. W33 полетел в Бразилию

Организация paiN Gaming объявила об уходе мидера Данила Arms Силва, который присоединился к составу незадолго до финалов WESG 2017 Dota 2. По неподтвержденной информации, вместо него на постоянной основе будет выступать Аливи w33 Омар, уже помогавший бразильской команде в качестве стендина.

В официальном анонсе не сказано, кто именно заменит Arms, но незадолго до его ухода w33 опубликовал в Instagram фотографию с борта самолета и подписью «Новое направление: Бразилия». Это косвенно подтверждает слух о том, что румынский игрок продолжит карьеру в paiN Gaming. Ранее он выступал за бразильскую команду на финалах Galaxy Battles II и The Bucharest Major.

Arms присоединился к paiN Gaming 13 марта. Вместе с ним команда заняла второе место на финалах WESG 2017, где заработала $300 тыс.

Предполагаемый состав paiN Gaming:

paiN Gaming

Уильям hFn Медейрос

Аливи w33 Омар

Отавио Tavo Габриэль

Данило KINGRD Насименто

Эйтор Duster Перейра