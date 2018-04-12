Боржоми стала спонсором украинского турнира по Dota 2

С 12 по 15 апреля на «Киев Киберспорт Арене» развернется StarLadder ImbaTV Invitational Season 5, турнир по Dota 2 от украинской StarLadder и китайской ImbaTV. Спонсор мероприятия — фирма «Боржоми»: это первый плод ее сотрудничества со «Старладдером». Иными словами, грядут другие проекты.

В StarLadder ImbaTV Invitational Season 5 приехали 8 команд из разных частей света. Почти половину мест заняли составы из СНГ: украинско-сербская Na’Vi получила приглашение, а российско-украинская FlyToMoon победила в региональной квалификации. Vega Squadron заняла второе место в отборочных и попала в турнир, благодаря тому, что китайская LGD Gaming отказалась от участия. Таким образом, пост-советский регион имеет численное преимущество в борьбе за общий призовой фонд: $300 000 и 300 очков Dota Pro Circuit.

Но, по существу, это ничем не поможет отдельным командам. Так FlyToMoon проиграла сегодняшний матч VGJ.Thunder со счетом 1-2. Российско-украинская команда находится в одном шаге от вылета: по правилам группового этапа, он происходит после двух поражений.

Две других пост-советских команды, Na’Vi и Vega Squadron, сыграют первые матчи лишь завтра. 14 апреля в 12:00 по МСК Natus Vincere сразится с Fnatic, а в 15:00 российско-украинская «Вега» сойдется с SG e-sports. Русскоязычные стримы боев проходят на Twitch-канале «Старладдера»