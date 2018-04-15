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Iceberg: «Не сказал бы, что для нас это была такая уж „группа смерти“»
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Iceberg: «Не сказал бы, что для нас это была такая уж „группа смерти“» 

CyberSport.ru 2 часа назад
Фото: CyberSport.ru
Мидер FlyToMoon Богдан Iceberg Василенко проанализировал выступление в групповом этапе в интервью Prodota.ru. Игрок также признался, что любит подарки, но день рождения, который он отмечал 13 апреля, не принес радости.
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О групповой стадии
«Не сказал бы, что для нас это была такая уж «группа смерти». По игре мне не показалось, что мы играли сильно хуже, чем VGJ.Thunder. Но по силе группы получились абсолютно разными: в нашей группе только Team Kinguin получились проходными соперниками. Мы тренировались против Fnatic и поляки играют примерно на том же уровне. Против Kinguin я мог играть агрессивно, много перемещаться, делать почти все, что я хочу, меня за это не наказывали, а китайцы в таких случаях приходят и наказывают меня.
[При подготовке] мы играли только онлайн. Но уже на LAN-турнире мы столкнулись с некоторыми проблемами на самом драфте и коммуникации во время пиков».
О дне рождения во время турнира
«Ощущения праздника у меня не было. Все-таки накануне мы проиграли серию, причем очень обидно, и всплыли наши проблемы. Да и вообще я день рождения не особо праздную. Но когда дарят подарки мне очень приятно. Понимаешь, что ты кому-то нужен».
14 апреля FlyToMoon заняла третье место в группе A на StarLadder ImbaTV Invitational Season 5 и покинула турнир. Она победила Team Kinguin, однако дважды не смогла справиться с VGJ.Thunder.
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