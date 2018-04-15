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Богдан iceberg Васильев: группы на турнире получились очень разными по силе
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Богдан iceberg Васильев: группы на турнире получились очень разными по силе 

Чемпионат.com 5 часов назад
Игрок команды FlyToMoon по Dota 2 Богдан iceberg Васильев прокомментировал выступление состава на турнире SL ImbaTV Invitational S5.
«Не сказал бы, что для нас это была такая уж «группа смерти». По игре мне не показалось, что мы играли сильно хуже, чем VG. J. Но по силе группы получились абсолютно разными: в нашей группе только Kinguin получились проходными соперниками. Мы тренировались против Fnatic. Поляки играют примерно на том же уровне. Против Kinguin я мог играть агрессивно, много перемещаться, делать почти все, что я хочу, меня за это не наказывали, а китайцы в таких случаях приходят и наказывают меня», — рассказал Васильев в интервью порталу ProDota.
FlyToMoon заняла 5-6-е место на турнире Starladder ImbaTV Invitational Season 5. Команда не смогла пройти групповой этап, уступив в решающем матче VGJ.Thunder со счетом 0:2. Состав заработал $ 15 тыс.
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