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Мюриэль Kipspul Хёйсман: после The Bucharest Major нам нужен был перерыв
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Мюриэль Kipspul Хёйсман: после The Bucharest Major нам нужен был перерыв 

Чемпионат.com 1 час назад
Тренер состава Vega Squadron по Dota 2 Мюриэль Kipspul Хёйсман заявила, что команда хотела пропустить чемпионат SL ImbaTV Invitational Season 5.
«После турнира в Бухаресте мы нуждались в перерыве не только друг от друга, но и от самой игры. Возможно, у нас еще оставались силы, но вскоре игроки бы уже начали перегорать без перерыва. У нас достаточно загруженное расписание, а мы стараемся побеждать на квалификациях, чтобы оно было ещё более загруженным.
Мы обсуждали возможность пропуска чемпионата, но решили, что опыт игры на LAN-турнире будет полезнее, чем просто тренировки. На этом турнире мы попробовали несколько новых героев и некоторых старых, но на новых позициях. Мы вынесли определенный опыт из Starladder», — рассказала Хёйсман в интервью ProDota.
Vega Squadron заняла 3-4-е место на чемпионате StarLadder ImbaTV Invitational Season 5. Состав заработал $ 30 тыс. и 30 рейтинговых баллов Pro Circuit.
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