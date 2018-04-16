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Киберфутболист из Саудовской Аравии выиграл отборочный турнир ЧМ
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Киберфутболист из Саудовской Аравии выиграл отборочный турнир ЧМ 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Киберфутболист Team Falcons Мосаад «Msdosary» Альдоссари стал победителем второго отборочного турнира чемпионата мира по FIFA 18. В гранд-финале «мейджора», прошедшего в Манчестере, киберспортсмен из Саудовской Аравии, выступающий на платформе Xbox One, обыграл немца Филиппа «Eisvogel» Шермера, ставшего лучшим на платформе Play Station 4. Победитель получит 22 тысячи долларов и памятный кубок.
16 лучших киберспортсменов второго «мейджора» получили путевки на финальный отбор чемпионата мира по FIFA 18, который пройдет в начале лета.
Единственным представителем России на втором отборочном турнире был киберфутболист «Локомотива»​ Роберт «Ufenok77» Фахретдинов. На групповой стадии, проводимой по швейцарской системе, он одержал 2 победы в 6 матчах и не смог пробиться в плей-офф.
Российский киберфутболист не смог выйти в плей-офф отбора ЧМ // Киберфутболист «Локомотива» извинился за вылет из отборочного турнира ЧМ  HE'S DONE IT! @Msdossary7 is the champion in Manchester! 🏆 #FIFAeWorldCup https://t.co/6KSBqgKLvO pic.twitter.com/B5RLge5cbD
— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) 15 апреля 2018 г.
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