Игрок Optic Gaming впервые за 10 лет выиграл турнир по Dota 2

Пер Андерс Pajkatt Олсен Лилль, кэрри из команды Optic Gaming, впервые за 10 лет выиграл локальный турнир по Dota 2. В личном «Твиттере» швед сообщил, что первой за всю его карьеру победой стала украинский ивент StarLadder ImbaTV Invitational Season 5. Состязание прошло с 12 по 15 апреля в Киеве: в течение четырех дней 8 команд сражались за общий призовой фонд — $300 000 и 300 баллов DPC.

Pajkatt из Optic Gaming ред первой победе в «живом» турнире, и надеется, что на вторую не уйдет 10 лет. 15 апреля он и его команда одолели китайскую VGJ.Thunder в финале SL ImbaTV Invitational Season 5. Закончив матч со счетом 3-1, OG поднялась на золотой пьедестал и забрала полагающиеся ей $135 000 и 150 очков DPC. Более скромная награда ушла к серебряному призеру: VGJ.Thunder досталось $60 000 и 90 баллов Dota Pro Circuit.

Третье-четвертое место заняли две участницы: международная Fnatic и российско-украинско-киргизская Vega Squadron. Обе команды получают по $30 000 и 30 баллов DPC. «Вега» — единственной СНГ коллектив, занявший призовое место. Два других постсоветских состава — украинско-сербская Na’Vi и российско-украинская FlyToMoon — не прошли групповой этап. Обе в итоге заняли предпоследнее, 5-6 место, и получают утешительные $15 000. Столь плохой результат вдвойне печален для Natus Vincere: украинцы проиграли у себя дома, перед толпой зрителей-соотечественников.