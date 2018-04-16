Турнир StarLadder ImbaTV Invitational Season 5 по Dota 2 посмотрели 2,15 млн чел

Аналитический сервис Esports Charts опубликовал зрительскую статистику по турниру StarLadder ImbaTV Invitational Season 5. По данным агентства, чемпионат посмотрели более 2,15 млн человек.

Общее число китайских зрителей превысило 2 млн человек. Русскоязычную трансляцию смотрели более 94 тыс. зрителей, а доля англоязычной трансляции — 54 тыс. человек. Самым популярным матчем стал финальный матч VGJ.Thunder против OpTic Gaming. Он собрал более 2,1 млн зрителей. Без учета китайских поклонников — Natus Vincere против Fnatic. Его посмотрело более 160 тыс. человек.

StarLadder ImbaTV Invitational Season 5 прошёл с 12 по 15 апреля в Киеве (Украина). Чемпионом турнира стала OpTic Gaming. Команда заработала $ 135 тыс. и 150 очков Pro Circuit.