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Турнир StarLadder ImbaTV Invitational Season 5 по Dota 2 посмотрели 2,15 млн чел
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Турнир StarLadder ImbaTV Invitational Season 5 по Dota 2 посмотрели 2,15 млн чел 

Чемпионат.com 4 часа назад
Аналитический сервис Esports Charts опубликовал зрительскую статистику по турниру StarLadder ImbaTV Invitational Season 5. По данным агентства, чемпионат посмотрели более 2,15 млн человек.
Общее число китайских зрителей превысило 2 млн человек. Русскоязычную трансляцию смотрели более 94 тыс. зрителей, а доля англоязычной трансляции — 54 тыс. человек. Самым популярным матчем стал финальный матч VGJ.Thunder против OpTic Gaming. Он собрал более 2,1 млн зрителей. Без учета китайских поклонников — Natus Vincere против Fnatic. Его посмотрело более 160 тыс. человек.
StarLadder ImbaTV Invitational Season 5 прошёл с 12 по 15 апреля в Киеве (Украина). Чемпионом турнира стала OpTic Gaming. Команда заработала $ 135 тыс. и 150 очков Pro Circuit.
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