NoNholy и Paranoia покинули Vega Squadron

«Результаты весеннего сплита для нас оказались ниже ожидаемых, в связи с этим контракты двух игроков завершились досрочно. При сборе состава на следующий сплит мы бы хотели рассмотреть этих игроков в первую очередь, поэтому надеемся, что они снова захотят выступать под флагом Vega Squadron», — прокомментировала менеджер состава Анна «Revita» Русланова.

Vega Squadron заняла шестое место в регулярном сезоне весеннего сплита Континентальной лиги.

Состав Vega Squadron:

Никита «Punisher» Лавринов Роландс «Optimas» Винцаловичус Артур «skash» Ермолаев

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