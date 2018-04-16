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NoNholy и Paranoia покинули Vega Squadron
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NoNholy и Paranoia покинули Vega Squadron 

Советский спорт 2 часа назад
«Результаты весеннего сплита для нас оказались ниже ожидаемых, в связи с этим контракты двух игроков завершились досрочно. При сборе состава на следующий сплит мы бы хотели рассмотреть этих игроков в первую очередь, поэтому надеемся, что они снова захотят выступать под флагом Vega Squadron», — прокомментировала менеджер состава Анна «Revita» Русланова.
Vega Squadron заняла шестое место в регулярном сезоне весеннего сплита Континентальной лиги.
Состав Vega Squadron:
Никита «Punisher» Лавринов Роландс «Optimas» Винцаловичус Артур «skash» Ермолаев
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