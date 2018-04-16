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Игроки Team Empire заняли второе место на GLL Wingman. Ubah и 0nuqtive — в тройке
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Игроки Team Empire заняли второе место на GLL Wingman. Ubah и 0nuqtive — в тройке 

CyberSport.ru 3 часа назад
Фото: CyberSport.ru
Представители Team Empire Тарас Snoopykx Безъязычный и Роман ADOUZ1E Зиновьев заняли второе место на турнире команд из двух человек GLL Wingman. На третьей строчке расположились игрок Natus Vincere Иван Ubah Капустин и Алексей 0nuqtive Труфанов из AVANGAR. Изображение увеличивается по клику
Таблица лидеров GLL Wingman Gll.gg  Представители СНГ показали лучшую стрельбу среди всех участников турнира — у дуэта игроков Team Empire 27 убийств, у Ubah и 0nuqtive на одно меньше. Первое место чемпионата заняла пара thezuppa и Goes, ей достались $1,5 тыс. Еще $3,5 тыс. организаторы распределили между составами, занявшими 2-8 места. Сразу после завершения турнира GLL анонсировала новый сезон Wingman, он пройдет в мае. Призовой фонд чемпионата составит $10 тыс., регистрация на него уже открыта. 11 апреля Natus Vincere подписали состав Grubie по PUBG. 20 апреля команда сыграет на LAN Global Loot League Season 1. Призовой фонд соревнования составит $50 тыс.
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