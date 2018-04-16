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V1lat об увеличении продолжительности игр: «Прирост больше чем в 8 минут — это реально страшно»
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V1lat об увеличении продолжительности игр: «Прирост больше чем в 8 минут — это реально страшно» 

CyberSport.ru 3 часа назад
Комментатор Виталий v1lat Волочай в телеграме раскритиковал патч 7.13 за увеличение продолжительности профессиональных матчей. С выходом обновления средняя длительность карты на StarLadder ImbaTV Invitational Season 5 увеличилась на восемь минут. По мнению Волочая, разработчикам необходимо исправить ситуацию и сократить время игр.
«Средняя продолжительность карты в первый игровой день (патч 7.12) — 34 минуты 45 секунд, — написал v1lat. — Средняя продолжительность карты в 2-4 день — 42 минуты 56 секунд. Прирост больше чем в 8 минут — это реально страшно. Это слишком много. Да, дистанция очень маленькая, но средняя продолжительность почти 43 минуты — это так себе, не забываем сюда приплюсовать еще время драфта. Надо чинить».
Самой длинной игрой прошедшего турнира стала встреча Natus Vincere и Fnatic — она длилась 78:01 и состоялась после выхода патча 7.13. Самой короткой оказалась битва OpTic Gaming и VGJ.Thunder, которая произошла до обновления игры, — 21:47. Чемпионом StarLadder ImbaTV Invitational 2018 стал коллектив Питера ppd Дагера, он заработал 450 очков DPC и поднялся на 14 место в рейтинге команд.
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