Vega Squadron не получила призовые за китайский турнир по CS:GO

Тренер Vega Squadron заявил, что его команде не выплатили призовые за турнир по CS:GO China Top 2017: Shenzhen, прошедший с 19 по 22 ноября в Шэньчжэне. Российско-украинские «Акулы» заняли первое место, за что им полагаются 500 000 юаней (примерно $75 000). Организаторы обещали перевести деньги в течение 2 месяцев после финала, но до сих пор не выполнили обещание.

Тренер команды Александр LK Лемешев пишет, что на 16-е апреля Vega Squadron не выплатили ее деньги, хотя с окончания турнира прошло более 4 месяцев. LK слышал разные объяснения задержки: «китайский Новый год, банк не работал по другой причине, организаторы не смогли в инвойсы».

Лемешев выяснил, что серебряным призерам из AGO Gaming тоже не перевели деньги. Последние две недели Александр получал сообщения от организаторов: мол «банк уверил их, что завершил процесс, и AGO с Vega могут получить деньги до пятницы 13 апреля». LK запросил документы, подтверждающие эти слова, но их ему не предоставили.

В прошлом году Vega Squadron участвовала в двух ивентах China Top. За первый, в Куньшане, им выплатили призовые в течение «примерно 2 месяцев».