Epicenter XL по Dota 2 — расписание

Оправдают ли Virtus.pro надежды фанатов, заберут ли Team Liquid ещё один кубок и как не устать на групповой стадии турнира.

Весна, Москва, киберспорт. В столицу России уже стекаются комментаторы, аналитики и, конечно же, лучшие игроки мира. 27 апреля стартует Epicenter XL 2018 по Dota 2, один из самых ожидаемых киберспортивных турниров на территории СНГ. 12 команд из разных регионов разыграют $ 1 млн и разделят 1500 рейтинговых очков, а также ответят на вопросы, которые мучают поклонников дота-сцены.

Выиграет ли Virtus.pro домашний турнир?

На Epicenter Virtus.pro в числе фаворитов. Все твердят о том, как им важно выиграть на домашнем турнире. Где-то всё это уже было, неправда ли? «Медведи» второй год подряд собираются приехать на турнир в Москву, чтобы порадовать фанатов красивейшей победой. Но теперь они не будут столь уверены в себе. Для VP Epicenter — турнир престижа. Им не нужны очки, потому что приглашение на TI8 для себя они уже обеспечили. Команда наверняка не нуждается в деньгах и вряд ли смотрит на цифры призовых. Даже «Мерседесов» тут не дают. Одержать победу на родной земле — вопрос чести, который не удалось решить год назад в четвертьфинале против Team Liquid.

Несмотря на то, что Virtus.pro завершили выступление на DAC-2018 только на третьем месте, букмекеры и аналитики ставят на их победу. «Команда находится в великолепной форме и на данный момент я считаю её сильнейшей. На DAC был определенный спад, связанный, на мой взгляд, с усталостью. Но к „Эпицентру“ они должны хорошо подготовиться, показать новые (старые, чуть переработанные) стратегии и порадовать домашнюю публику. Уверен, что для них этот мейджор особенный», — отметил комментатор студии RuHub Владимир Maelstorm Кузьминов. VP отдохнули, имели возможность подготовиться именно к этому чемпионату, пока остальные играли квалификации. И теперь самое главное — не переоценить собственные силы. Никому не хочется смотреть на плакаты с медведями в мусорной корзине после первых дней соревнований.

Заберут ли Team Liquid третий кубок?

Каждый год мы собираемся на Epicenter, чтобы отдать кубок Team Liquid. Примерно так до недавнего времени выглядел расклад сил на международной сцене. В 2016 году именно московский турнир стал пиком формы команды Куро Kuroky Салехи Тахасоми. В 2017 — показателем возвращения состава в высшую лигу после провального киевского мэйджора. В этот раз Team Liquid снова нужно место, чтобы проявить себя. В Китае они впервые за практически год не попали в топ-4. За весь сезон им не удалось выиграть ни одного мэйджора, хоть команда и вплотную подобралась к путевке на The International. И традиционно переломный момент можно организовать именно в Москве.

Последние турниры с трудом давались «жидким». Серьезно сказалось и отсутствие основательной практики, и усталость команды. Амера Miracle Баркави даже отправляли на недельку домой для отдыха. Но после перерыва удалось привезти всего одну новую идею. Теперь времени на эксперименты было большое. Огромная по длительности групповая стадия дает Team Liquid возможность опробовать все задумки на поле боя, а не терпеть до решающего bo1.

Оправдано ли приглашение Na'Vi?

Когда Na'Vi выигрывает квалификации — о них говорят. Когда Na'Vi проигрывают квалификации — о них говорят. Когда Na'Vi получают приглашение — сообщество разрывает на части. И каждый турнир по инвайту «рожденным побеждать» приходится доказывать, что все это не зря. Когда Epicenter раздавал приглашения, участие Na'Vi в турнире не вызывало вопросов. На тот момент команда ворвалась в топ-8 по рейтингу, а до этого показывала достойные результаты, хоть и с другим саппортом. Теперь же у зрителей возникает вопрос: не окажутся ли Natus Vincere лишними на этом турнире? Мало кто предполагает, что Na'Vi сможет войти в четверку сильнейших на Epicenter. Они не смогли попасть в очки даже на Starladder, проиграв Fnatic с заменой, а тут такие монстры на пути к рейтинговым баллам! Но игроки и тренер настроены позитивно. В отличие от букмекеров и аналитиков, которые ставят Na'Vi в список первых на вылет.

Mineski и LGD — команды одного турнира?

На Epicenter приедут и финалисты прошедшего DAC-2018. Mineski и LGD оказались в гранд-финале «мини-TI» вопреки всем прогнозам и предположениям. Команда из SEA до этого показывала слабые результаты даже на региональном уровне, а китайцы зажигали только дома. И тут они вырываются вперед VP, Liquid и Secret. Естественно, у многих закрались сомнения, не совпадение ли всё это?

Никто из игроков не скрывает, что Mineski повезло. И в этот раз дело не в сетке или соперниках, а выходе патча с Pangolier. Дэрил IceIceIce Кох заставлял противников жалеть о том, что они не потратили бан на этого героя, а остальным командам приходилось тут же соображать, что делать дальше. Но теперь у участников Epicenter было достаточно времени, чтобы изучить игру Mineski и уже не давать им такой свободы воли в игре. Если команда из Азии не подготовит что-то новое, то их раскусят очень быстро. Ну или IceFrog просто выпустит Techies и IceIceIce опять всех убьет. С LGD ситуация другая. Они выигрывали квалы в регионе направо и налево до DAC, показали свою состоятельность на домашней сцене, а потом как рукой сняло. Тут и неуверенная игра в региональных отборах, и какая-то беспорядочная шумиха в социальных сетях. Кажется, команда была больше занята презентацией своих новых футболок от «ПСЖ», чем тренировками. Может, они и не так страшны? И именно это ощущение возможного подвоха в успехе может сыграть на пользу LGD и Mineski. Пока ты думаешь, что кому-то просто повезло, он тренирует новое оружие, которым будет пробиваться в топ. Тем более, что им рейтинговые очки намного нужнее, чем топовой тройке турнирной таблицы.

Ахинея или лучшее, что можно придумать?

Комментатор Рустам Adekvat Мавлютов уверен, что групповой этап robin round в bo3 — то, что нужно. Александр XBOCT Дашкевич, тренер Na'Vi, считает, что весь формат Epicenter XL — какая-то ахинея. А зрители просто рады, что им покажут побольше игр с любимыми командами. До Epicenter на мэйджорах никто из организаторов не брался проводить настолько масштабный групповой этап. Даже на The International играют только bo2. Зато в Москве будет проще выделить лидеров без переигровок, потому что можно пустить в ход не только личные встречи, но и количество выигранных карт. Но больше критики вызывает не продолжительная группа, а первый два раунда нижней сетки, которые пройдут в формате bo1. В первую очередь, это обусловлено необходимостью вписаться во временные рамки аренды арены. Но часть зрителей уверены, что хотя бы один раунд до одной победы добавляет турниру интриги. Так команды точно будут стараться в группе, а не надеяться на легкую прогулку по «лузерам». Главное, чтобы зрители не успели устать за время продолжительного и насыщенного группового этапа. Если команды не подвезут крутые матчи в плей-офф, то голодные до зрелищ посетители снова будут бить кулаками по столу и ругать формат.

Расписание Epicenter XL Epicenter XL по Dota 2 стартует 27 апреля. В этот день организаторы проведут всего два матча. В последующие дни зрителям предстоит посмотреть от 4 до 6 серий bo3 на двух стримах.

Стадия плей-офф начнется 4 мая. Соревнования, как и в прошлом году, примет «ВТБ Ледовый дворец».

Пятница, 4 мая — два матча нижней сетки (bo1) и два матча верхней сетки (bo3). Суббота, 5 мая — два bo1, один bo3 матч нижней сетки и финал верхней сетки (bo3). Воскресенье, 6 мая — финал нижней сетки (bo3) и финал турнира (bo5). А узнать о подробностях прошедших игр, лучших игроках и результатах матчей вы сможете в новостях и материалах нашего сайтах.