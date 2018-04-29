FlyToMoon обыграла Mineski на EPICENTER XL

FlyToMoon обыграла Mineski со счётом 2:1. Матч проходил в рамках группового этапа турнира EPICENTER XL по Dota 2.

Благодаря победе FlyToMoon возглавила группу А. Коллектив имеет в своём активе 2 победы и 0 поражений. Mineski c двумя поражениями расположилась на последней строчке.

В следующих матчах Team Liquid сыграет с PSG.LGD, а OG встретится с paiN Gaming. Обе игры начались в 13:00 по московскому времени.

EPICENTER XL проходит с 27 апреля по 6 мая в Москве. 12 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн и 1500 очков Pro Circuit.