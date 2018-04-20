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Infamous выиграла квалификацию на China Dota 2 Supermajor
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Infamous выиграла квалификацию на China Dota 2 Supermajor 

Чемпионат.com 3 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Infamous обыграла paiN Gaming в отборочных China Dota 2 Supermajor в Южной Америке. Матч завершился со счётом 2:0.
По результатам квалификации команда заняла первое место в группе со статистикой 4-1-0. Состав получил путёвку на LAN-финал чемпионата.
Infamous стала 12-м участником мэйджора. В числе известных участников Virtus.pro, Team Liquid, Team Secret, Newbee, Vici Gaming, VGJ.Thunder, Evil Geniuses, Natus Vincere, Mineski и Team Spirit. Оставшиеся три слота займут победители квалификаций в Китае, Северной Америке, Юго-Восточной Азии и Европе.
China Dota 2 Supermajor пройдёт с 2 по 10 июня в Шанхае (Китай). Призовой фонд соревнований составит $ 1,5 млн и 2,25 тыс. очков Dota Pro Circuit. Чемпионат станет последним турниром рейтингового сезона по Dota 2.
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