Infamous выиграла квалификацию на China Dota 2 Supermajor

Infamous обыграла paiN Gaming в отборочных China Dota 2 Supermajor в Южной Америке. Матч завершился со счётом 2:0.

По результатам квалификации команда заняла первое место в группе со статистикой 4-1-0. Состав получил путёвку на LAN-финал чемпионата.

Infamous стала 12-м участником мэйджора. В числе известных участников Virtus.pro, Team Liquid, Team Secret, Newbee, Vici Gaming, VGJ.Thunder, Evil Geniuses, Natus Vincere, Mineski и Team Spirit. Оставшиеся три слота займут победители квалификаций в Китае, Северной Америке, Юго-Восточной Азии и Европе.

China Dota 2 Supermajor пройдёт с 2 по 10 июня в Шанхае (Китай). Призовой фонд соревнований составит $ 1,5 млн и 2,25 тыс. очков Dota Pro Circuit. Чемпионат станет последним турниром рейтингового сезона по Dota 2.