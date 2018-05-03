Итоги группового этапа Epicenter XL

Большая групповая стадия мэйджора по Dota 2, которая заставила аналитиков пересмотреть свои прогнозы.

В дота-разделе Twitch сегодня затишье. Epicenter XL завершил групповую стадию турнира и готовится к плей-офф. Пока команды используют свои 24 часа, чтобы ещё раз пересмотреть реплеи и перечитать патч, мы подводим итоги первого этапа турнира.

Virtus.pro можно обыгрывать

Virtus.pro, по мнению большинства аналитиков, приехала на этот турнир в качестве явных фаворитов. Кажется, будто все остальные команды просто разыгрывают между собой право встретиться с ними в гранд-финале. Каждая отданная карта воспринималась как катастрофа регионального масштаба с долгим обмусоливанием причин. Проиграли paiN, потому что брали кого-то «на слабо». Слив серии Na'Vi так и вовсе 322.

На самом деле это были показательные карты, доказывающие, что и у VP есть слабые места. Они могут несерьёзно относиться к матчам и соперникам. Пока оппоненты сосредоточенно сидят перед компьютерами, «медведи» беззаботно заливаются смехом. А ещё им не так быстро дался совершенно новый патч. Natus Vincere выбрала обновлённые стратегии, к которым VP ещё не была готова. Сама же команда Алексея Solo Березина начала пользоваться прелестями новой версии только к последнему игровому дню, прокатившись на всеобщей волне хайпа Slark. Virtus.pro можно (и нужно ради интересного турнира) ловить на таких мелочах. Здесь они заигрались и полезли под тир-3. Тут были не готовы к оригинальному драфту и необычному подходу. Из таких деталей и складываются победы над сильными командами. Нужно только найти того, кто сможет этим воспользоваться.

OG возвращается

Полгода забвения и ожидания. OG и её фанаты прошли тяжелейший этап, когда команда, которая раньше брала мэйджоры один за другим, теперь не могла квалифицироваться на турнир. К сожалению, чтобы выйти из этого кризиса OG были вынуждены сменить состав. От них ждали, что они найдут себе очередного пабера, но они остановились на уже давно знакомом Себастьяне 7ckngmad Дебсе. И пока кажется, что не ошиблись. Может, он и не лучший нажиматель кнопок, но зато определённо знает, что нужно его команде. На Epicenter XL снова раскрылся Йохан n0tail Сундштайн, который отыграл максимум пару слабых карт. Зрители вспомнили, что на самом деле Густав s4 Магнуссон — потрясающий мидер, способный стоять 1 на 1 против лучших игроков. OG даже начала пикать Alchemist и Naga Siren! Может, пока им не хватает постоянства, но это явно шаг в нужную сторону. Главное, чтобы это не оказалось очередной ложной надеждой.

Mineski не так страшны

После DAC-2018 казалось, что Mineski может все. Играть как хочет с едой во время матчей и пикать кого заблагорассудиться. Но на Epicenter все совсем не так. Прошлые обновления сильно подкосили стиль игры команды из Юго-Восточной Азии. Раньше они предпочитали давить по всей карте, набирая преимущество с забранных строений. Когда игроки Mineski подбирались к вражескому хайграунду, у них уже было всё, чтобы заканчить игру. Теперь же за вышки дают меньше золота, так что снежный ком приостанавливается. Mineski срочно нужно задуматься о переменах в игровом стиле. Сейчас они вязнут в собственных драфтах — у команды не получается завершить матч на пике возможностей своих героев. Может, пора доставать секретное оружие Дэрила IceIceIce Коха? К Pangolier уже все готовы, а вот к Techies…

Fly to Moon умеет удивлять

Главным открытием группового этапа стала команда из СНГ Fly to Moon. Те самые, которым прочили вылет в числе первых. На самом деле для того были все предпосылки: команда плохо выступила на прошедшем Starladder, затем терпела неудачи на отборочных этапах. У игроков скопилась невероятная усталость. Но вот пара дней отдыха — и они снова зажигают. Но уже на мировом уровне. И дело не только в том, что FTM обыграла Mineski. И даже не в том, что была буквально в одной драке, чтобы завершить серию против Team Liquid со счетом 2:0. Они просто играют так, что за ними приятно следить. Богдан Iceberg Василенко показывает себя не хуже заслуженных мидеров топового уровня, да ещё и бегает на Windranger. Айрат Silent Газиев возрождает в зрителях то сладкое чувство ностальгии по 2014-2015 годам. К тому же FTM не мудрят со стратегиями и исполнением. Никаких излишних сложностей, просто Doom в Mushi.

С бразильцами придется считаться

paiN Gaming — ещё одни (анти) герои групповой стадии. Их победа над Newbee казалась какой-то шуткой. Хотя у южноамериканских команд всегда лучше всего получалось выступать против представителей Поднебесной. Потом победа на Natus Vincere в решающей игре, которая заставила всех хоронить «рожденных побеждать» и вспомнить, что в Бразилии тоже умеют фармить крипов. В первую очередь, успех PaiN — заслуга Аливи w33 Омара. Для них он не просто мастеровитый игрок, но и источник турнирного опыта. Как-никак он играл с Клементом Puppey Ивановым. Чему-то же он должен был научиться за это время. Теперь полученным опытом о стратегиях, передвижениях и командных маневрах он может делиться в paiN, которые в этом отношении почти как чистый лист. Представляете, что они смогут, если будут всегда понимать друг друга?

К тому же у paiN уже сформировался пул героев, на которых они могут выступать на высоком уровне. Они не будут бояться брать в первой стадии своих Beastmaster, Luna, Sand King и Terrorblade, если те окажутся не в бане. Запретить всё не удается. При этом они всегда могут закрыть драфт героем для w33 у которого выбор явно побольше, чем у Duster.

Techies — не герой. Пока

4 попытки, ни одной победы. А разговоров-то было! То ли он ещё не попал в руки к нужным игрокам. То ли команды не умеют выстраивать вокруг него стратегии (а он того требует). То ли оказалось, что просто у страха глаза велики и этот герой не так опасен и противен в профессиональных матчах. CompLexity даже пробовали использовать Минера с Pudge, но и тут не зашло. Пока его выбирают в качестве героя поддержки. Но часто забывают, что для хорошего старта ему нужно не только поставить мины в ближайших деревьях, но и убивать. С быстрым Soul Ring, который позволяет фармить и эффективно использовать карту, он намного полезней, чем как сиделка на линии. Чтобы окончательно закрыть тему Techies, нужно дождаться, пока кто-то испробует его на сложной линии в соло. Если уж и тогда ничего не выйдет, то его ещё и усилить могут в ближайшем патче. Вот тогда точно у всех бомбанет.

Расписание плей-офф Но это всё были только цветочки. Ягодки и самые интересные матчи Epicenter XL ещё впереди. Плей-офф турнира, в котором сыграют две команды из СНГ, стартует 4 мая. Зрители смогут посмотреть матчи на официальных каналах Twitch, а также увидеть их вживую на арене ВТБ Ледовый Дворец.