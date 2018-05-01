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Newbee обыграла Na’Vi на EPICENTER XL
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Newbee обыграла Na’Vi на EPICENTER XL 

Чемпионат.com 5 часов назад
Фото: Чемпионат.com
Natus Vincere уступила Newbee на групповой стадии чемпионата EPICENTER XL по Dota 2. Команда потерпела поражение со счетом 1:2.
Это первая победа для китайской пятёрки на соревнованиях. Ранее киберспортсмены проиграли три матча: против Virtus.pro, Team Secret и paiN Gaming. Последний матч группового этапа состав сыграет с OG. Na’Vi предстоит встретиться с paiN Gaming.
EPICENTER XL стал шестым мэйджором соревновательного сезона. На турнире разыграют призовой фонд в $ 1 млн и 1,5 тыс. баллов Dota Pro Circuit.
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