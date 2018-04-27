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Организаторы турнира EPICENTER XL перенесли матч FTM против coL на 28 апреля
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Организаторы турнира EPICENTER XL перенесли матч FTM против coL на 28 апреля 

Чемпионат.com 20 минут назад
Фото: GameGuru
Epic Esports Events перенесла матч между командами FlyToMoon и compLexity на 28 апреля. Об этом организаторы сообщили в «Твиттере». Причиной стали проблемы с перевозкой экипировки североамериканской команды.
Всего на первый день было запланировано два матча, но из-за того, что игроки coL поздно получили свою экипировку, организаторы перенесли встречу. Таким образом, в день открытия пройдёт только один матч — Virtus.pro против paiN Gaming. Он начнётся в 21:00 по московскому времени. Мэйджор EPICENTER XL пройдёт с 27 апреля по 6 мая в Москве. Призовой фонд соревнований составит $ 1 млн и 1,5 тыс. очков Dota Pro Circuit.
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