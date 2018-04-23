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PSG.LGD сыграет на China Dota 2 Supermajor
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PSG.LGD сыграет на China Dota 2 Supermajor 

Чемпионат.com 8 часов назад
Фото: Советский спорт
PSG.LGD обыграла обыграла Keen Gaming в финале отборочных турнира China Dota 2 Supermajor. Матч завершился со счётом 2:0. Команда выиграла китайскую квалификацию и завоевала путёвку на LAN-финал чемпионата.
PSG.LGD стала 13-м участником соревнований. Ранее организаторы выдали приглашения для Virtus.pro, Team Liquid, Team Secret, Newbee, Vici Gaming, VGJ.Thunder, Evil Geniuses, Natus Vincere, Mineski и OG. Infamous и Team Spirit прошли на соревнования через региональные отборочные. Оставшиеся три места займут победители квалификаций в Северной Америке, Юго-Восточной Азии и Европе.
China Dota 2 Supermajor станет последним рейтинговым турниром сезона. На чемпионате разыграют $ 1,5 млн и 2,25 тыс. очков Dota Pro Circuit.
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