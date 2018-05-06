PSG.LGD выиграла EPICENTER XL

PSG.LGD обыграла Team Liquid в гранд-финале чемпионата EPICENTER XL по Dota 2. Встреча закончилась со счётом 3:1.

Команда завоевала титул чемпиона мэйджора. Киберспорстмены заработали $ 500 тыс. и 750 рейтинговых баллов Dota Pro Circuit. Team Liquid стала серебряным призёром. Европейский состав получил $ 200 тыс. и 450 очков.

Это первый чемпионский титул для PSG.LGD в текущем рейтинговом сезоне. После победы команда заняла четвертую строчку в рейтинге DPC с результатом 4071 балл. Для гарантированного инвайта на The International 2018 игрокам необходимо набрать еще 1105 баллов.

EPICENTER XL стал шестым мэйджором соревновательного сезона по Dota 2. Призовой фонд турнира составил $ 1 млн и 1,5 тыс. очков DPC.