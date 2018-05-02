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Team Liquid завершила групповой этап EPICENTER XL без поражений
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Team Liquid завершила групповой этап EPICENTER XL без поражений 

Чемпионат.com 2 мая 2018
Фото: GameGuru
Team Liquid обыграла Mineski на групповой стадии турнира EPICENTER XL по Dota 2. Встреча завершилась со счётом 2:0.
Это пятая победа европейского состава на чемпионате. Команда проиграла всего две карты на чемпионате — в матче против PSG.LGD и FlyToMoon. Team Liquid начнет с верхней сетки плей-офф.
В следующую стадию соревнований пройдут всего восемь участников. Они сразятся за главный приз в размере $ 500 тыс. и 750 рейтинговых баллов.
EPICENTER XL проходит в Москве. Чемпионат завершится 6 мая. Призовой фонд турнира составляет $ 1 млн и 1,5 тыс. квалификационных очков DPC.
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