Team Secret выиграла первый матч на EPICENTER XL по Dota 2

Team Secret обыграла Newbee на групповой стадии мэйджора EPICENTER XL по Dota 2. Матч завершился со счётом 2:1.

Это первая победа европейской команды на чемпионате. Следующим соперником состава станет Natus Vincere. Newbee в следующем раунде встретится с Virtus.pro.

Всего на турнире играют 16 команд. Восьмёрка лучших пройдёт в плей-офф, где сразится за главный приз в $ 500 тыс. Четыре лучших команды займут место в верхней сетке чемпионата, а оставшаяся четвёрка отправится в нижнюю сетку.

EPICENTER XL проходит в Москве. Это третий чемпионат от Epic Esports Events по Dota 2. Призовой фонд соревнований составляет $ 1 млн и 1,5 тыс. очков DPC.