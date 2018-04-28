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Team Secret выиграла первый матч на EPICENTER XL по Dota 2
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Team Secret выиграла первый матч на EPICENTER XL по Dota 2 

Чемпионат.com 4 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Team Secret обыграла Newbee на групповой стадии мэйджора EPICENTER XL по Dota 2. Матч завершился со счётом 2:1.
Это первая победа европейской команды на чемпионате. Следующим соперником состава станет Natus Vincere. Newbee в следующем раунде встретится с Virtus.pro.
Всего на турнире играют 16 команд. Восьмёрка лучших пройдёт в плей-офф, где сразится за главный приз в $ 500 тыс. Четыре лучших команды займут место в верхней сетке чемпионата, а оставшаяся четвёрка отправится в нижнюю сетку.
EPICENTER XL проходит в Москве. Это третий чемпионат от Epic Esports Events по Dota 2. Призовой фонд соревнований составляет $ 1 млн и 1,5 тыс. очков DPC.
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