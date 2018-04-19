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Team Spirit выиграла квалификацию China Dota 2 Supermajor в СНГ
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Team Spirit выиграла квалификацию China Dota 2 Supermajor в СНГ 

Чемпионат.com 12 минут назад
Фото: Чемпионат.com
Team Spirit обыграла Gambit Esports в отборочном этапе турнира China Dota 2 Supermajor. Матч завершился со счетом 2:0.
Команда заняла первое место в группе с результатом 4-0-1. Состав завоевал путевку на LAN-финал чемпионата.
Всего на турнире сыграют 16 команд. Team Spirit стала 11-м участником соревнований. Virtus.pro, Team Liquid, Team Secret, Newbee, Vici Gaming, VGJ.Thunder, Evil Geniuses, Natus Vincere, Mineski и OG получили приглашение на турнир. Остальные пять мест займут победители отборочных в Китае, Северной Америке, Южной Америке, Европе и Юго-Восточной Азии.
China Dota 2 Supermajor станет главным турниром текущего рейтингового сезона. чемпионат пройдёт с 2 по 10 июня в Шанхае (Китай). Призовой фонд соревнований составит $ 1,5 млн и 2,25 тыс. очков Pro Circuit.
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