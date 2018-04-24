The Final Tribe сыграет на China Dota 2 Supermajor

The Final Tribe обыграла Team Kinguin в отборочном этапе турнира China Dota 2 Supermajor. Матч завершился со счётом 2:0. Шведская команда выиграла квалификацию и получила путевку на LAN-финал чемпионата.

Состав стал 14-м участником соревнований. Ранее организаторы выдали приглашения для Virtus.pro, Team Liquid, Team Secret, Newbee, Vici Gaming, VGJ.Thunder, Evil Geniuses, Natus Vincere, Mineski и OG. В свою очередь PSG.LGD, Infamous, The Final Tribe и Team Spirit отобрались через квалификации. Остальные два места займут победители региональных отборочных в Северной Америке и Юго-Восточной Азии.

China Dota 2 Supermajor пройдёт с 2 по 10 июня в Шанхае (Китай). Призовой фонд турнира составит 2,25 тыс. рейтинговых баллов DPC и $ 1,5 млн