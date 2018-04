Vega Squadron и Team Spirit сыграют в закрытых отборочных China Dota2 Supermajor

Организаторы China Dota2 Supermajor объявили списки приглашенных команд в квалификации для СНГ и Европы. В закрытом этапе отборочных для СНГ сыграют Vega Squadron, Team Spirit и Team Empire. В одном варианте анонса также указаны Natus Vincere, а во втором, с расписанием матчей, — FlyToMoon. Кто в итоге выступит в квалификации, неизвестно. Встречи стартуют 17 апреля.

Vk.com В квалификации выступят шесть команд. Ранее открытые отборочные преодолела Gambit Esports. Среди участников закрытого этапа также присутствует коллектив с названием Chervyaki. Cybersport.ru связался с представителями миксов KpyT0E_nuKe и CoM18Anji, но это не они. Команды поместили в одну группу по круговой системе с матчами в формате best-of-2. За победу коллектив получает два очка, за ничью — одно. Состав, который займет первое место в группе, попадет на LAN-финал Супермейджора. Группа и расписание матчей квалификации для СНГ:

В закрытых отборочных для Европы также выступят шесть команд. Team Kinguin, Going In, The Final Tribe и Mad Lads получили приглашения, а Alliance и LeftOneTV прошли открытую квалификацию. Их поместили в одну группу по той же системе, что и в СНГ. Победитель попадет в основную часть турнира. Группа и расписание матчей квалификации для Европы:

China Supermajor пройдет с 3 по 10 июня в Шанхае. На нем разыграют $1,5 млн и 2 250 очков DPC. Сколько команд выступит на турнире и кто получит инвайты, неизвестно. 16 апреля капитан OpTic Gaming Питер ppd Дагер раскритиковал организаторов турнира — PGL и Perfect World — за приглашения Evil Geniuses и OG. Он сослался на то, EG уступила в двух последних отборочных на мейджоры для Северной Америки, а OG уже не помогут квалификационные очки. Представители турнира не подтвердили, что выдали командам приглашения. Позже менеджер Evil Geniuses Филип Арам прокомментировал слова Дагера. Он косвенно подтвердил, что команда получила инвайт, и заявил, что это произошло после победы на GESC: Indonesia Minor, когда EG поднялись на седьмое место в рейтинге команд к The International 2018.