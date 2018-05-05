Virtus.pro обыграла Mineski на EPICENTER XL по Dota 2

Mineski уступила Virtus.pro во втором раунде нижней сетки EPICENTER XL по Dota 2. Встреча закончилась со счётом 0:1.

Команда прошла в третий раунд нижней сетки чемпионата и гарантировала себе место в топ-4. Киберспортсмены сразятся навылет с FlyToMoon. Матч состоится 5 мая, начало в 16:00 по московскому времени.

Mineski покинул чемпионат. Игроки заняли 5-6-е место и заработали $ 30 тыс.

EPICENTER XL это третий турнир от Epic Esports Events. Чемпионат закончится 6 мая. Победитель турнира получит главный приз в размере $ 500 тыс. и 750 рейтинговых баллов DPC.