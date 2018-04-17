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Chappie и AfterLife перейдут в Gambit Esports
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Chappie и AfterLife перейдут в Gambit Esports 

CyberSport.ru 5 часов назад
Владимир Chappie Кузьменко и Василий AfterLife Шишкин будут выступать в Gambit Esports. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» написал менеджер Team Empire Дмитрий Korb3n Белов. Он уточнил, что переход игроков может не состояться, так как «в СНГ всегда все неточно».
Chappie покинул состав Team Empire после The International 2017. В октябре организация выставила его контракт на продажу, а в ноябре он присоединился к Clutch Gamers, за которую выступал до февраля 2018 года. В конце прошлого года AfterLife исключили из Vega Squadron, и до апреля он выступал за Effect, пока организация не объявила о роспуске команды. Состав Gambit Esports на закрытой квалификации China Dota 2 Supermajor:
Gambit Esports
Никита Daxak Кузьмин Данил Bignum Шеховцов Идан MagicaL Варданян Родион MYSmoon Фомкин Альберт yume Гараев
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