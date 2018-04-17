Дуров готов пожертвовать «миллионы долларов» на поддержку VPN

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров начал выплачивать гранты администраторам proxy и VPN.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что глава партии «Справделивая Россия» Сергей Миронов заявил, что руководству Telegram и российским властям необходимо наладить диалог.

Павел Дуров на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» поблагодарил пользователей «за поддержку и преданность Telegram», а также заявил, что начал выплачивать биткоин-гранты администраторам proxy и VPN.

«Я начал выплачивать биткоин-гранты администраторам proxy и VPN. В течение этого года буду рад пожертвовать миллионы долларов личных средств на эти цели», — сказано в сообщении Дурова.