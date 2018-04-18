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Ppd о StarLadder ImbaTV Invitational Season 5: «Когда мы увидели список участников, мы поняли, что можем стать первыми»
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Ppd о StarLadder ImbaTV Invitational Season 5: «Когда мы увидели список участников, мы поняли, что можем стать первыми» 

CyberSport.ru 55 минут назад
Фото: CyberSport.ru
После победы на майноре StarLadder ImbaTV Invitational Season 5 и первых заработанных очков DPC Питер ppd Дагер установил следующую цель для OpTic Gaming. В интервью Prodota.ru он также рассказал, почему сменил прическу и начал носить бейсболку.
Vk.com  Публикуется с сохранением орфографии и пунктуации источника О положении в рейтинге Dota Pro Circuit «Победа на этом Майноре была нашей целью. Когда мы увидели окончательный список участников, мы поняли, что можем стать первыми. Сейчас мы едем домой и будем пробовать отобраться на ESL One Birmingham и Supermajor. Если нам удастся туда попасть и зайти в топ-4, то может получиться так, что мы сможем отобраться на TI. Во всяком случае, это наша цель». О смене имиджа «Когда ты постоянно играешь в Доту, у тебя просто недостаточно времени, чтобы постоянно бриться или стричься. А бейсболку я постоянно ношу, потому что сейчас у меня переходный период между короткой и длинной стрижкой, и в этот момент моя прическа выглядит так себе». OpTic Gaming стала чемпионом StarLadder ImbaTV Invitational Season 5, который закончился 15 апреля в Киеве. В финале команда ppd обыграла коллектив VGJ.Thunder со счетом 3:1. За победу на турнире игроки OpTic Gaming получили $135 тыс. и по 150 рейтинговых очков Dota Pro Circuit.
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