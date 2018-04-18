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NBK: «Хотелось бы выиграть мейджор. Чудеса иногда случаются»
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NBK: «Хотелось бы выиграть мейджор. Чудеса иногда случаются» 

CyberSport.ru 51 минуту назад
Фото: CyberSport.ru
Капитан G2 Esports Натан NBK Шмитт перед началом DreamHack Masters Marseille 2018 рассказал HLTV.org о подходе к роли капитана, об адаптации новичка Оскара mixwell Канэлласа и о ближайших целях команды. Он отметил, что испанцу тяжело адаптироваться к специфике французского CS:GO.
Esport.aftonbladet.se  Об обязанностях капитана
«Мне очень комфортно в новой роли, как в игре, так и за ее пределами. Роли в команде не сильно изменились. Я смотрю на игру иначе, чем лидеры, с которыми я играл раньше, и поэтому адаптировал некоторые моменты. Например, я больше доверяю игрокам вроде kennyS и apEX, даю им больше свободы. Их стили очень отличаются от моего, но я создал для них пространство в моей стратегии, чтобы они могли показать себя с лучшей стороны.
Мой подход [к тренировкам] отличается от практик других команд. Он похож на тот, что использовали Ninjas in Pyjamas в начале CS:GO. Мне не важно, с кем мы тренируемся. Фокус сейчас на том, чтобы научиться быть менее эмоциональными в игре. Мы должны научиться выигрывать те раунды, в которых у нас есть преимущество, и не молчать в напряженных моментах.
Если мы сможем стабильно претендовать на топ-5, то будем считать это большим достижением. Профессиональная сцена сейчас очень нестабильна. Ну и, как всегда… Хотелось бы выиграть мейджор. Чудеса иногда случаются»
Об адаптации mixwell в G2  «У Оскара [mixwell] отличное понимание игры и очень, очень хорошая стрельба. Основная его слабость — общение и некоторые специфические области CS. Когда он пришел в команду, которая всегда следовала правилам и идеям французской сцены, ему пришлось адаптироваться к нюансам, над которыми большинство из нас не задумывались. Добавьте сюда мои новые стратегии и стиль управления, и тогда станет ясно, что его мозг просто перегружен информацией».
Обновленный состав G2 сыграет на DreamHack Masters Marseille 2018 в одной группе с FaZe Clan, Cloud9 и Team EnVyUs. Турнир проходит во Франции с 18 по 22 апреля. В нем участвуют 16 команд, они разыграют $250 тыс. призового фонда.
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