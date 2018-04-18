Ещё
Киберспортсмены по Лиге Легенд проведут обучающие стримы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Киберспортсмены по Лиге Легенд проведут обучающие стримы 

GameGuru 2 часа назад
Фото: GameGuru
Участники Континентальной Лиги, высшей дивизии СНГ по League of Legends, проведут обучающие стримы. С 18 по 22 апреля зрители Live-канала могут наблюдать за профи, задавать им вопросы и выигрывать призы. В каждом из эфиров, регулярно стартующих в 17:00 по МСК, будут раздаваться 100 Pro-усилений: за один такой бонус полагается хекстековый сундук.
Трансляции будут посвящены разному ремеслу, связанному как с героями, так и с линиями на карте. Сегодня, 18 апреля, в 17:00 по МСК Вячеслав Archie Егоров из Elements Pro Gaming покажет, как нужно играть за персонажа поддержки. Завтра, 19 апреля, в то же время его коллега по команде Кирилл AHaHaCiK Скворцов расскажет, как стать полезным воином-лесником. Ниже доступны остальные темы:
20 апреля, Иван Paranoia Типухов из Vega Squadron: средняя линия, маги 21 апреля, МСК Владислав Kinzu Белоконь из Team Just: стрелки 22 апреля, Кирилл Aoi Haru Колупаев из Elements Pro Gaming: верхняя линия, воины
GameGuru: последние новости
Vega Squadron не получила призовые за китайский турнир по CS:GO Украинец Resolut1on присоединился к VGJ.Storm по Dota 2 Боржоми стала спонсором украинского турнира по Dota 2
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Спортивный бойкот Украины продержался меньше месяца11
Названы причины отказа Усика от поединка в России7
«Это все коррупция»: Кэмерон против ЧМ в России6
WADA решило «добить» Россию97
Овечкин повторил рекорд «Вашингтона»
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение