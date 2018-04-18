Киберспортсмены по Лиге Легенд проведут обучающие стримы

Участники Континентальной Лиги, высшей дивизии СНГ по League of Legends, проведут обучающие стримы. С 18 по 22 апреля зрители Live-канала могут наблюдать за профи, задавать им вопросы и выигрывать призы. В каждом из эфиров, регулярно стартующих в 17:00 по МСК, будут раздаваться 100 Pro-усилений: за один такой бонус полагается хекстековый сундук.

Трансляции будут посвящены разному ремеслу, связанному как с героями, так и с линиями на карте. Сегодня, 18 апреля, в 17:00 по МСК Вячеслав Archie Егоров из Elements Pro Gaming покажет, как нужно играть за персонажа поддержки. Завтра, 19 апреля, в то же время его коллега по команде Кирилл AHaHaCiK Скворцов расскажет, как стать полезным воином-лесником. Ниже доступны остальные темы:

20 апреля, Иван Paranoia Типухов из Vega Squadron: средняя линия, маги 21 апреля, МСК Владислав Kinzu Белоконь из Team Just: стрелки 22 апреля, Кирилл Aoi Haru Колупаев из Elements Pro Gaming: верхняя линия, воины