Пять лучших голов команды Гуллита за неделю. Видео

Киберфутбольная команда Руда Гуллита Team Gullit на своей странице в Твиттере опубликовала пятерку лучших голов, забитых членами командами за неделю. Автором лучшего забитого мяча в FIFA 18 стал киберфутболист Дани «Dani-Visser» Виссер, который экс-форвардом сборной Бразилии Роналдо с дальней дистанции после розыгрыша штрафного поразил ворота соперника.

We've selected our weekly top5 Team Gullit goals again, let us know what your favourite is! 👇🔥 #gullitgang pic.twitter.com/axqxfZUZjh

