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Пять лучших голов команды Гуллита за неделю. Видео
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Пять лучших голов команды Гуллита за неделю. Видео 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Киберфутбольная команда Руда Гуллита Team Gullit на своей странице в Твиттере опубликовала пятерку лучших голов, забитых членами командами за неделю. Автором лучшего забитого мяча в FIFA 18 стал киберфутболист Дани «Dani-Visser» Виссер, который экс-форвардом сборной Бразилии Роналдо с дальней дистанции после розыгрыша штрафного поразил ворота соперника.
We've selected our weekly top5 Team Gullit goals again, let us know what your favourite is! 👇🔥 #gullitgang pic.twitter.com/axqxfZUZjh
— Team Gullit (@TheTeamGullit) 18 апреля 2018 г.
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