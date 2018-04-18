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Игорь «crush» Шевченко перешел в Vega Squadron
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Игорь «crush» Шевченко перешел в Vega Squadron 

Советский спорт 2 часа назад
«Мы не хотели расставаться с Игорем, ни в коем случае. Со всеми игроками наших составов мы всегда подписываем многолетние контракты и настроены что бы они росли и побеждали внутри нашей организации. Но мы решили пойти на встречу организации Vega Squadron по двум причинам: во-первых, не буду лукавить, это денежная сумма, которую мы не будем раскрывать, могу только сказать, что это один из самых серьёзных трансферов в СНГ за всю историю. Во-вторых, это тот факт, что появился вариант очень жесткого игрока, который значительно усилит наш состав и сделает стиль нашей игры ещё более агрессивным. Так же могу добавить, что впереди наших фанатов ждет ряд очень приятных и интересных анонсов. Большое спасибо им за поддержку!» — прокомментировал CEO pro100 Михаил Харьковский.
Crush выступал за pro100 с мая 2017 года.
Напомним, 9 апреля Vega Squadron перевела в запас и выставила на трансфер Николая «Mir» Битюкова и Сергея «keshandr» Никишина.
Состав Vega Squadron:
Дмитрий «jR» Червак Павел «hutji» Лашков Леонид «chopper» Вишняков Игорь «crush» Шевченко
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