Игорь Crush Шевченко стал игроком команды Vega Squadron по CS:GO

Киберспортивная организация Vega Squadron выкупила контракт Игоря Crush Шевченко у команды pro100. Об этом сообщается на странице pro100 во «ВКонтакте». Менеджмент отметил, что это самый дорогой трансфер в истории СНГ.

«Мы не хотели расставаться с Игорем. Со всеми игроками наших составов мы всегда подписываем многолетние контракты и настроены на то, чтобы они росли и побеждали внутри нашей организации. Мы решили пойти навстречу организации Vega Squadron по двум причинам: во-первых, я не буду раскрывать сумму, но могу сказать, что это один из самых серьёзных трансферов в СНГ за всю историю. Во-вторых, появился вариант очень жёсткого игрока, который значительно усилит наш состав и сделает стиль нашей игры ещё более агрессивным», — прокомментировал изменения сооснователь pro100 Михаил Харьковский.

9 апреля Vega Squadron выставила на трансфер двух игроков основного состава — Николая Mir Битюкова и Сергея keshandr Никишина. Согласно официальному заявлению, причиной расставания стало расхождение во взглядах на игру.

Игорь Crush Шевченко выступал за pro100 с мая 2017 года. В составе команды он занял второе место на киберспортивном фестивале «Защитник», 3-4-е на Assembly Winter 2018 и 3-4-е CSGO.net Cup 2.