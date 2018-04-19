33: «Если бы мы собрались этим составом в начале года, то были бы в топ-8»

Нета 33 Шапира объяснил, что OpTic Gaming могла бы претендовать на инвайт на The International 2018, если бы действующий состав собрался в начале сезона. В интервью GameInside.ua игрок также отметил, что команда почти не готовилась к StarLadder ImbaTV Invitational Season 5.

Starladder.com Публикуется с сохранением орфографии и пунктуации источника По словам Шапиры, у коллектива не было времени на тренировки после Dota 2 Asia Championships 2018: «Не могу сказать, что мы как-то особенно готовились. Мы только вернулись с DAC 2018, где само собой играли много. Zai, ppd и CC&C сразу приехали в Киев, а я съездил на денёк домой. Я даже не играл в Доту всё это время. Я вернулся буквально за сутки до турнира и мы начали играть, обсуждать наши драфты и соперников». Офлейнер объяснил, почему OpTic Gaming, скорее всего, не получит инвайт на The International 2018: « [Наши шансы получить приглашение на TI8] достаточно низкие, я бы сказал. Не так много турниров осталось. Если бы мы собрались этим составом в начале года, то были бы в топ-8, я в этом почти уверен. А в наших реалиях, если нам не повезёт выиграть мейджор, то придется играть квалификации. А мейджоров осталось всего-то ESL One Birmingham, Supermajor, на которые еще отборочные пройти надо. Мы с парнями не ожидаем чуда, шансы наши невелики». StarLadder ImbaTV Invitational Season 5 прошел 12-15 апреля в Киеве. Восемь команд разыграли $300 тыс. и 300 очков Dota Pro Circuit. OpTic Gaming победила VGJ.Thunder в финале со счетом 3:1. Команда Питера ppd Дагера получила первые баллы DPC в сезоне.