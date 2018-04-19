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PaiN Gaming и Infamous стали лидерами первого дня отборочных на China Dota2 Supermajor
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PaiN Gaming и Infamous стали лидерами первого дня отборочных на China Dota2 Supermajor 

CyberSport.ru 4 часа назад
Команды paiN Gaming и Infamous заняли первых два места в отборочной группе региональной квалификации на China Dota2 Supermajor. Перуанцы из Infamous провели четыре встречи, три из которых выиграла и один матч сыграла вничью. Коллектив paiN Gaming сыграл три серии, за которые не проиграл ни одной карты.
Пользователи reddit отметили, как приход Аливи w33 Омара повлиял на игру paiN Gaming. С румынским мидером бразильская команда выиграла шесть матчей квалификации, средняя продолжительность которых составила чуть больше 22 минут. В региональной квалификации China Dota2 Supermajor для команд из Южной Америки участвуют шесть коллективов. Сильнейший коллектив кругового раунда получит единственную квоту на LAN-финал в Шанхай, который пройдет с 2 по 10 июня. Там лучшие команды мира будут бороться за $1,5 млн и 2 250 рейтинговых очков Dota Pro Circuit.
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