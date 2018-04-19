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Оксимирон рассказал об импотенции
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Рэпер Оксимирон рассказал об импотенции 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Lenta.ru
Рэпер Мирон Федоров, известный под псевдонимом Оксимирон, выпустил первый за полгода трек. Запись опубликована во «ВКонтакте» исполнителя в четверг, 19 апреля.
Композиция, получившая название «Горсвет», записана совместно с музыкантом Loqiemean (Роман Худяков). Первый куплет зачитывает Оксимирон, он называет себя «самым престарелым», «эмси на пенсии», противопоставляя себя остальным «эмси на пенисе», а также говорит об импотенции.
«Поживи с мое. *** [трахаю] вас, хоть у меня даже не встает. Пожилой, еле живой», — говорит Федоров.
Предыдущий трек Оксимирона — «Биполярочка» — вышел осенью 2017-го.
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