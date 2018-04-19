Рэпер Оксимирон рассказал об импотенции

Рэпер Мирон Федоров , известный под псевдонимом Оксимирон, выпустил первый за полгода трек. Запись опубликована во «ВКонтакте» исполнителя в четверг, 19 апреля.

Композиция, получившая название «Горсвет», записана совместно с музыкантом Loqiemean ( Роман Худяков ). Первый куплет зачитывает Оксимирон, он называет себя «самым престарелым», «эмси на пенсии», противопоставляя себя остальным «эмси на пенисе», а также говорит об импотенции.

«Поживи с мое. *** [трахаю] вас, хоть у меня даже не встает. Пожилой, еле живой», — говорит Федоров.

Предыдущий трек Оксимирона — «Биполярочка» — вышел осенью 2017-го.