Какие спортивные клубы инвестируют в киберспорт

В фаворе — FIFA и League of Legends. С остальными киберспортивными дисциплинами всё не так однозначно.

На днях мир киберспорта взорвался от новости о том, что французский «ПСЖ» объявил о сотрудничестве с организацией LGD Gaming по Dota 2.

На самом деле немало спортивных клубов вошли в мир киберспорта до «ПСЖ». Вспоминаем самые значительные соглашения в России и за её пределами.

League of Legends

«Фенербахче», «Бешикташ» и «Галатасарай»

Наиболее громкие сделки здесь осуществили турецкие суперклубы. Первым собрал собственную команду«Бешикташ», подписав состав Aces High в начале 2015 года. Среди крупных достижений — чемпионство на TCL 2015 Winter Playoffs и серебряные награды на TCL 2015 Summer Playoffs и TCS 2018 Winter Playoffs.

В 2016 году подключились «Галатасарай» и «Фенербахче». Первый подписал второй по силе клуб Турции Victorious Ace, правда сейчас команда расформирована. «Фенербахче» же заключило сделку с командой Super Massive TNG, и тут дела намного лучше. На данный момент команда уже занимала 3-4-е место на TCL 2017 Winter Playoffs и побеждала на TCL 2017 Summer Playoffs.

«Валенсия»

Валенсийцы преуспели во многих киберспортивных дисциплинах (о второй — ниже), в том числе и в League of Legends. Команда была сформирована в июне 2016 года и имеет за своими плечами только одно более-менее конкретное достижение — второе место на Dream Hack Valencia 2016. На данный момент команда находится в «дизбанде».

«Саски Баскония»

Горячие баски ворвались в League of Legends в начале 2016-го, но команда сейчас тоже находится в дизбанде. Крупные достижения: победы на 2016 ESL Masters Spain в Барселоне и Мадриде, а также на LVP Season 12 Final Cup.

«Шальке-04»

Немецкий клуб из Гильзеркирхена сформировал свой состав в 2016-м из команды Elements, и одного игрока из Unicorns of Love». Среди их достижений можно отметить 3-4-е место на 2017 EUCS Spring Playoffs и 1-2-еместо на 2018 EUCS Summer Playoffs. Так же команда квалифицировалась в весенний сезон 2018 EU LCS Spring Season.

«ПСЖ»

Как оказывается, парижане до сделки с LGD уже имели команду поLeagueofLegends. Она была сформирована в октябре 2016-го, но особыми достижениями команда не отметилась.

Hearthstone: Heroes of Warcraft

«Валенсия»

Первым клубом, который обратил внимание на карточную игру от Blizzard тоже стали валенсийцы. Они подписали игрока под ником Evangelion, который сходу занял первое место на домашнем Dream Hack Valencia 2016. Больше значимых побед у него не было, но он продолжает оставаться игроком «Валенсии» и по сей день.

FIFA 18 Отечественные клубы

Популяризация киберфутбола в нашей стране идёт семимильными шагами. Под эгидой чемпионата России по киберфутболу клубы РФПЛ заявили своих представителей. Полный состав участников:

«Спартак» — Сергей Kefir Никифоров • «Зенит» —Руслан shdЯ минов • ЦСКА — Андрей Timon Гурьев • «Ростов» — Алексей Don_Klassi4esky Олейник • «Краснодар» — Андрей 22DRON11 Коннов • «Локомотив» — Антон Klenoff Клёнов • «Терек» — Умар Groznenskiy Байсагуров • «Урал» — Дмитрий BombusВялов • «Крылья Советов» — Максим SHORT Кирилов • «Рубин» — Антон Antoxa1337 Жуков • «Амкар» — Илья Blanco Белослудцев • «Уфа» — Роберт Ufenok77 Фахретдинов • «Анжи» — Магомед Atrachev Атрачев • «Оренбург» — Кирилл Aruhito Ординарцев • «Арсенал» — Вячеслав JuhuroАлхазов • «Томь» — Валентин MorozVL Мороз

Сейчас в мае-июне пройдёт ещё два больших турнира по FIFA18 — от РФС и РФПЛ. В них тоже будут участвовать профессиональные киберфутболсты, но их состав несколько поменялся. Например, Сергей Никифоров будет теперь представлять «Ростов», Антон Клёнов — «Динамо», а Роберт Фахретдинов — «Локомотив».

Зарубежные клубы

В январе проходил крупный турнир по FIFA18 в Барселоне, в апреле — в Манчестере, и многие крупные зарубежные клубы были представлены на обоих соревнованиях:

• «Твенте» — Эмре emrebenli7 Бенли • «ПСЖ» — Гордон Fiddle Торнсберри • «Монако» — Флориан RayZiaaH Марида • «Рома» — Сэм Poacher Кармоди • «Лион» — Фуад Rafsou Фарес • «Манчестер Сити» — Мартин Expecet Sporting Йоргенсен • «Аякс» — Дани Psycho Хегебёк • «ПСВ» — Али Риза aaygun96 Айгюн

Соинвесторы

В этом разделе — список известных соинвесторов кибеспортивных клубов:

NRG Esports — клуб NBA «Сакраменто Кингз» • Immortals — клуб NBA «Мемфис Гриззлис» • Dignitas и Apex Gaming — клуб NBA «Филадельфия Сиксерз» • Misfits — клуб NBA «Майами Хит» • North — датский футбольный клуб «Копенгаген» • Fly Quest — клуб NBA «Милуоки Бакс»

Dota 2 Киберспортивная общественность надеется, что шаг «ПСЖ» подтолкнёт и другие крупные европейские клубы к сотрудничеству. Всё будет зависеть от менеджмента и результатов самой LGD Gaming. Первый offline-турнир LGD Gaming проведёт в Москве в рамках Epicenter XL, на нём будут разыграны $ 1 млн и 1500 очков DPC.