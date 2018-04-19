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LGD Gaming заключила партнёрское соглашение с ФК «ПСЖ»
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LGD Gaming заключила партнёрское соглашение с ФК «ПСЖ» 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Sports.ru
Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» подписал партнёрское соглашение с китайской киберспортивной организацией LGD Gaming.
«Азия — стратегический регион для «ПСЖ», а киберспорт его часть. Мы очень рады вновь быть пионерами, став первым крупным европейским футбольным клубом, который инвестирует в Dota-сцену в Китае», — заявил на пресс-конференции Фабьен Аллегр, директор «ПСЖ» по маркетингу.
Насколько долгосрочным будет соглашение, неизвестно. Первым шагом взаимодействия сторон стал ребрендинг основного состава по Dota 2. Теперь он называется PSG.LGD. В команде выступают Ван Ame Чуньюй, Лу Maybe Яо, Ян Chalice Шэньи, Сюй fy Линьсэнь и Джиан Вей xNova— Йап.
«ПСЖ» — многократный чемпион Франции по футболу. Клубом владеет компания Qatar Sports Investments. Киберспортивный отдел в команде появился в октябре 2016 года.
LGD — одна из сильнейших команд Китая в Dota 2. Ближайший турнир, на котором появятся игроки в новой форме, станет московский мэйджор EPICENTER XL.
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