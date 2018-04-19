Echo International получила техническое поражение на отборочных MDL Changsha Major

Echo International Team отказалась доигрывать групповой этап региональной квалификации на MDL Changsha Major. Команда получила техническое поражение в матче второго тура против Geek Fam. По словам стримеров Beyond the Summit, это случилось «из-за внутренних проблем» коллектива. Пользователи reddit предположили, что игроки Echo International поссорились во время отборочных матчей и в будущем не будут выступать вместе. Представители команды не прокомментировали отказ закончить групповой этап квалификации. Группа В на отборочных MDL Changsha Major для Юго-Восточной Азии:

Формат региональной квалификации MDL Changsha Major составлен таким образом, что команды не выбывают из борьбы после группового этапа, а только получают посев в сетке плей-офф. Команда Echo International все еще может продолжить выступление в сетке лузеров, но будет ли она играть — неизвестно.

Команда Echo International собралась в начале февраля. В первом варианте состава в ней числились Анатан Ana Пхам, Ли Forev Санг Дон, Грег Keyser Каллианиотис, Мартин Saksa Саздов и Вонг ChuaN Хок Чуан. Через месяц после анонса состав разделился на две команды. Ana и Forev начали играть с китайским ростером Echo Gaming, а ChuaN заменил европейских игроков в Echo International на представителей Юго-Восточной Азии, среди которых были Энг YamateH Вэй Пунг и Чонг Ohaiyo Синь Ху. Состав Echo International на отборочных MDL Changsha Major:

Echo International Team

Вонг ChuaN Хок Чуан Тимоти TMT Онг Хью AlaCrity Тэк Янг Чонг Ohaiyo Синь Ху Энг YamateH Вэй Пунг

Квалификация MDL Changsha Major для команд из Юго-Восточной Азии проходит с 18 по 22 апреля. В ней восемь участников разыгрывают единственную квоту на LAN-финал, который пройдет 14 по 20 мая в китайском городе Чанша.