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Twitch стала партнёром баскетбольной лиги NBA 2K League
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Twitch стала партнёром баскетбольной лиги NBA 2K League 

Чемпионат.com 2 часа назад
Стрим-сервис Twitch заключил партнёрское соглашение с киберспортивной лигой NBA 2K League. Об этом сообщается на сайте организатора соревнований.
По заключённому соглашению Twitch станет платформой для показа 199 матчей на протяжении всего игрового сезона. Согласно официальному заявлению, компания будет сотрудничать с лигой для создания инновационных расширений и интерактивных сервисов.
«Это новаторское партнёрство для NBA 2K League. Twitch разделяет наш настрой и стремление к игровому сообществу. Сервис является идеальной платформой для того, чтобы показать всем поклонникам киберспорта все волнительные моменты первого сезона лиги», — прокомментировал новость директор NBA 2K League Брендан Донохью.
4 апреля в комплексе «Мэдиссон-сквер-гарден» прошла стадия драфта. На ней 17 команд поочередно выбрали по шесть игроков для участия в чемпионате. Дебютные матчи NBA 2K League состоятся 1 мая.
Это уже второе соглашение сервиса за последние полгода. В декабре 2017 стрим-платформа заключила контракт на показ матчей Лиги развития NBA. Еженедельно организация показывает до шести матчей на Twitch.
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