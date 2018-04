Kips о поражении в отборочных на мейджор: «Похоже, возвращаемся в помойку»

Тренер Vega Squadron Мюриэль Kips Хёйсман прокомментировала поражение команды на квалификации ESL One Birmingham 2018. В твите она также отметила, что теперь у команды хотя бы есть время на тренировки.

Аналитик Алан Nahaz Бестер решил поддержать тренера:

Keep fighting. After seeing them in person I am even more intrigued by that roster. Zayac has elite level upside. Cema’s game sense, both tactical and strategic, is quite remarkable, but as an uninformed outsider it appears to me he often does not trust his own reads.

— Nahaz (@NahazDota) 19 апреля 2018 г.

— Похоже, возвращаемся в помойку. Впереди много работы, но теперь у нас хотя бы есть время на тренировки— Не сдавайтесь. После личной встречи с игроками я еще больше заинтересовался этим составом. У Zayac есть огромный потенциал. А Cema отлично понимает игру в тактическом и стратегическом планах. Но со стороны кажется, что иногда он не верит в свои силы

Vega Squadron пригласили в закрытые отборочные ESL One Birmingham 2018. В первом раунде коллектив уступил миксу Игоря iLTW Филатова — CoM18Anji, который прошел через открытую квалификацию.

19 апреля Vega продолжит выступление на отборочных к China Dota2 Supermajor. На данный момент команда имеет четыре очка в зачете. В последнем матче она встретится с FlyToMoon. В мае коллектив выступит на GESC: Thailand Minor и MDL Changsha Major. На оба турнира Vega отобралась через квалификации для СНГ.