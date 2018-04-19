Korb3n: «Новый стак ILTW будет вторым составом Team Spirit»

Менеджер Team Empire Дмитрий Korb3n Белов в личном паблике во «ВКонтакте» рассказал, что игроков CoM18Anji подпишет Team Spirit. Основной команды изменения не коснутся. Cybersport.ru обратился к организации за комментарием.

Публикация Korb3n во «ВКонтакте»

Vk.com Два игрока CoM18Anji уже выступали за Team Spirit. Игорь iLTW Филатов покинул команду в текущем сезоне, уступив 27 февраля место Сергею God Брагину. Станислав 633 Глушан играл под тегом организации до июля 2017 года.

CoM18Anji участвовала в открытых отборочных от СНГ на China Dota 2 Supermajor, но проиграла Gambit Esports. Она также пробилась в закрытые квалификации ESL One Birmingham 2018. В первом раунде команда обыграла соперников из Vega Squadron, а 20 апреля поборется с основным составом Team Spirit за выход в полуфинал.

Состав CoM18Anji

Игорь iLTW Филатов

Александр Nix Левин

Станислав 633 Глушан

Immersion

Михаил Misha Агатов