Korb3n: «Новый стак ILTW будет вторым составом Team Spirit» 

Менеджер Team Empire Дмитрий Korb3n Белов в личном паблике во «ВКонтакте» рассказал, что игроков CoM18Anji подпишет Team Spirit. Основной команды изменения не коснутся. Cybersport.ru обратился к организации за комментарием.
Публикация Korb3n во «ВКонтакте»
Vk.com Два игрока CoM18Anji уже выступали за Team Spirit. Игорь iLTW Филатов покинул команду в текущем сезоне, уступив 27 февраля место Сергею God Брагину. Станислав 633 Глушан играл под тегом организации до июля 2017 года.
CoM18Anji участвовала в открытых отборочных от СНГ на China Dota 2 Supermajor, но проиграла Gambit Esports. Она также пробилась в закрытые квалификации ESL One Birmingham 2018. В первом раунде команда обыграла соперников из Vega Squadron, а 20 апреля поборется с основным составом Team Spirit за выход в полуфинал.
Состав CoM18Anji
Игорь iLTW Филатов
Александр Nix Левин
Станислав 633 Глушан
Immersion
Михаил Misha Агатов