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Мартин Saksa Саздов выступит за compLexity Gaming
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Мартин Saksa Саздов выступит за compLexity Gaming 

Чемпионат.com 44 минуты назад
Мартин Saksa Саздов выступят за compLexity Gaming на квалификациях ESL One Birmingham и China Dota2 Supermajor. Информация об этом появилась в официальном аккаунте организации в «Твиттере».
Прошлой командой Saksa была Echo International, к которой он присоединился в феврале 2018 года. Также игрок выступал за Team World, вместе с которыми он занял пятое-восьмое место на квалификации ESL One Katowice 2018.
Североамериканская квалификация ESL One Birmingham 2018 проходит с 19 по 22 апреля. Отборочные на China Dota2 Supermajor — с 23 по 25 апреля.
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