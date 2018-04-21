Мартин Saksa Саздов выступит за compLexity Gaming

Мартин Saksa Саздов выступят за compLexity Gaming на квалификациях ESL One Birmingham и China Dota2 Supermajor. Информация об этом появилась в официальном аккаунте организации в «Твиттере».

Прошлой командой Saksa была Echo International, к которой он присоединился в феврале 2018 года. Также игрок выступал за Team World, вместе с которыми он занял пятое-восьмое место на квалификации ESL One Katowice 2018.

Североамериканская квалификация ESL One Birmingham 2018 проходит с 19 по 22 апреля. Отборочные на China Dota2 Supermajor — с 23 по 25 апреля.