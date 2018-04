Saksa выступит за compLexity Gaming в отборочных на мейджоры

Мартин Saksa Саздов сыграет за compLexity Gaming в квалификациях к ESL One Birmingham 2018 и China Dota2 Supermajor. Информация об этом появилась в твиттере организации.

For the upcoming qualifiers, @Saksadota will be standing in for #coLDota.We’ll be playing the ESL One Birmingham qualifier starting tomorrow, as well as the SuperMajor qualifiers next week. Stay tuned for further updates! pic.twitter.com/AdbP9xihd3— compLexity Gaming (@compLexity) April 20, 2018

В составе он заменит Кайла Kyle Фридмана, которого исключили из коллектива в марте из-за внутренних конфликтов. До того как Saksa пригласили в compLexity на роль стендина, он выступал за Echo International Team.

Временный состав coL:

compLexity Gaming

Расмус Chessie Бломдин

Линус Limmp Бломдин

Дэвид Moo Халл

Закари ZfreeK Фридман

Мартин Saksa Саздов (замена)